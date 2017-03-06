Ярославль, 6 марта, 2017, 12:11 — ИА Регнум. В Ярославском кинотеатре «Синема Стар» перед показом детского мультика показали рекламу фильмов с пометкой возрастного ограничения 18+. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском УФАС. В антимонопольный комитет обратились родители одного из малышей.

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Они рассказали, что в кинотеатре «Синема Стар», находящемся в Торговом центре «РИО», перед началом мультипликационного фильма для детей «Три богатыря и морской царь» возрастной категория 6+, распространялась информация рекламного содержания с пометкой возрастного ограничения 16+ и 18+.

«Перед началом сеанса показывали ролики фильмов ужасов, где были кадры не для детских глаз. Администрация кинотеатра свою вину признала. Они объяснили это ошибкой киномеханика, который забыл поменять информацию с вечернего сеанса и показал ее еще и утром», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела контроля органов власти и реклама регионального УФАС Елена Гудкевич.

За нарушение закона «О рекламе» кинотеатру грозит штраф.