Ростов-на-Дону, 6 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум.



Rostov-gorod.info Новые автобусы

Ростовский автобусный парк будет обновлён. В течение двух лет на эти цели будет направлено более 800 млн рублей. Успеть власти планируют к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает портал «Ростов-Транспорт».

В частности, покупка будет происходить в два этапа. 397 млн рублей будет выделено в 2017 году, ещё 419 млн рублей власти хотят направить в год проведения мундиаля. Пока этот вопрос не утверждён депутатами Ростовской-на-Дону думы. Народные избранники обсудят его на очередном заседании городского парламента в марте.

Уточняется, что по транспортным артериям города будут курсировать 150 дизельных автобусов и 50 автобусов на газомоторном топливе.

Также к мундиалю планируется приобрести 14 трамваев в дополнение к 16 имеющимся вагонам тверской сборки «City Star» («Городская звезда»). А вот троллейбусный парк обновлять пока не планируется. Возможно, к этому вопросу город вернётся после проведения мундиаля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно предыдущим расчётам для транспортного обеспечения первенства планеты по футболу на Дону понадобится более 300 автобусов, а также 140 троллейбусов и трамваев. Обновление подвижного состава было оценено в 4,7 млрд рублей.

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В предыдущие годы ростовская администрация информировала о запуске к ЧМ-2018 французских трамваев. Чиновники даже в конце 2014 года договорились о поставке вагонов с компанией «Alstom». Их главное преимущество заключалось в том, что трамваи могут эксплуатироваться даже при условии устаревшей путевой инфраструктуры.

Задумывались власти Ростова-на-Дону и об экологически чистом виде транспорта — электробусах. Город рассматривал их в качестве альтернативы автобусам. Поставлять электробусы на Дон планировала чешская компания «SOR Libchavy». Также чехи хотели разместить завод по производству электротранспорта в южной столице.

Напомним, в конце 2015 года город-миллионник приобрёл пять низкопольных белорусских МАЗов, которые отвечают требованиям программы подготовки к ЧМ-2018. На эти цели было потрачено 44,2 млн рублей. Подвижной состав оснащён всем необходимым для людей с ограниченными возможностями, кондиционерами.