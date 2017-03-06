Ереван, 6 марта, 2017, 11:45 — ИА Регнум.



Facebook.com/ArmeniaMOD Виген Саркисян

«Полностью управляя этим оружием и правом на использование, мы всегда держим в нашем арсенале эту возможность. Если мое заявление кого-то напугало, значит, оно прозвучало в правильное время, в правильной форме, поскольку цель заключалась в этом — остудить некоторые горячие головы», — отметил министр.

22 февраля в интервью РИА «Новости» Виген Саркисян заявил, что назначение и параметры ОТРК «Искандер-М» позволяют нанести непоправимый ущерб инфраструктуре страны, против которой оно может быть применено.

«Соответственно, решение о применении «Искандеров» будет тесно связано с развитием ситуации. В любом случае мы рассматриваем его как оружие гарантированного удара, если будет такая необходимость. Это в первую очередь оружие сдерживания. Совершенно очевидно, что развитие ситуации может диктовать пересмотр таких подходов, но в принципе, по своей идеологии, своим возможностям это оружие такое, которое должно любую горячую голову остудить в плане принятия решений», — сказал глава оборонного ведомства Армении.

По его словам, тем не менее армянская сторона не желает, чтобы эскалация в регионе достигла таких масштабов.

Говоря о заявлении президента Армении Сержа Саргсяна о том, что, если Азербайджан будет продолжать в таком же духе и доведет ситуацию до войны, то «мы для обеспечения безопасности народа Нагорного Карабаха без промедления используем все имеющиеся в нашем арсенале возможности», глава Минобороны заявил, что слова Верховного главнокомандующего не обсуждают, а принимают во исполнение.

«Применение любого оружия решается, исходя из боевых и стратегических расчетов, ситуации на границе. Безопасность народа Карабаха — ключевой вопрос, и нет границы, нет той линии, которая бы разделяла безопасность граждан Армении от безопасности граждан НКР», — заявил Саркисян.

Он также отметил, что подобные заявления с армянской стороны делаются именно в эти дни, потому что налицо последовательное нарушение режима перемирия и резкое изменение риторики.

«Кроме того, снижаются слабые признаки конструктивности в переговорах. Конечно, это в некотором смысле напрягает ситуацию», — подытожил Виген Саркисян.