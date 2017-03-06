Лондон, 6 марта, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Российский военно-морской флот, модернизацию которого активно проводят власти РФ, грозит самому существованию Запада. Об этом в своем докладе заявили эксперты Королевского объединённого института оборонных исследований Великобритании, пишет Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В работе над докладом принимали участие бывшие командующие Североатлантического альянса, в том числе адмирал Джеймс Ставридис и генерал Филипп Бридлав. По мнению экспертов, ВМФ РФ сможет при желании остановить свободное перемещение кораблей НАТО — это «грозит самому существованию» Запада, поскольку это может привести к потере контроля над морями.

В документе, подготовленном по заказу правительства Великобритании, также говорится, что российский флот претерпел «качественные изменения» и он может парализовать Европу, например, обрезав подводные кабели между США и странами ЕС.

Кроме того, новые российские подлодки могут атаковать нефтедобывающие платформы в Северном море, а российские моряки могут быть способны на «диверсионные миссии»: по аналогии с «маленькими зелеными человечками» в Крыму (как их называли в западных СМИ), в докладе их назвали «маленькими синими человечками».

Также Москву обвинили в том, что в случае каких-либо «диверсий» она заявит о своей непричастности и назовет виновными «националистами, террористами, независимыми исполнителями и даже «отпускниками».

Если НАТО не даст отпор «российской гибридной войне на воде», пока не стало слишком поздно, то альянс может потерять «контроль над морями».