Рыбинск, Ярославская область, 6 марта, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В этом году на базе центра лыжного спорта «Демино» в Ярославской области начнется строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Demino.com ЦЛС «Демино»

Возвести биатлонный комплекс предполагается в несколько этапов. В мае этого года планируется заключить контракты на закупку специального оборудования электромеханических мишеней, а также оптической параолимпийской стрелковой системы. На эти цели будет потрачено около 30 млн рублей. В ноябре должны начаться монтажные и пусконаладочные работы.

Второй этап строительства намечен на 2018 год. Предполагается создать системы искусственного оснежения и освещения, реконструировать существующую лыжероллерную трассу (протяженностью 3,6 км), а также почти на 1,5 км продлить ее.

Кроме того, будет реконструирован пресс-центр, построено стрельбище на дистанцию 50 метров, а также 12-местное стрельбище, соответствующий правилам и нормам Международного параолимпийского комитета. Появятся помещение для хранения оружия и боеприпасов, специальная трибуна для людей с ограниченными возможностями. Завершение работ намечено на 2018 год. Общая стоимость проекта — 107 млн 205 тыс. рублей. 50 млн рублей выделяется из федерального бюджета, около 45 — из регионального, порядка 11 млн рублей — из муниципального.

«В этом центре можно будет проводить соревнования российского уровня, а если хорошо себя покажем и завоюем право, то и международного. По крайней мере, требованиям сегодняшним соревнований международного уровня центр соответствует», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор СШОР № 4 города Рыбинска Светлана Емелина.

«Строительство биатлонного центра, который, я уверен, станет лучшим в стране, начнется здесь уже в этом году. Проект поддержан правительством России — область получила на его реализацию 50 млн рублей. А это значит, что уже в 2018 году «Демино» сможет принимать и соревнования по биатлону», — сказал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.