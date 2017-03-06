Углич, Ярославская область, 6 марта, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Угличский районный суд Ярославской области обязал семейную пару контролировать посещаемость сыном школы и выполнение домашнего задания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Управлении службы судебных приставов.

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16-летний подросток длительное время не посещал школу и комиссия по делам несовершеннолетних обратилась с иском в суд. В рамках исполнительного производства родителям подростка вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда. Кроме того, родители предупреждены о возможном привлечении в случае неисполнения решения суда к административной ответственности. Контроль за исполнением судебного решения возложен на судебных приставов.

«Наши приставы будут обращаться в школу, запрашивая информацию, ходил ли ребенок в школу и как он делает уроки. Если он не будет хорошо выполнять эти требования, то тогда уже спросим с родителей, почему они его не контролируют. В статье закона не определено, с какой частотой мы должны это делать, но думаю, что начнем работать и по ситуации разберемся. Наш контроль может прекратиться, если ребенок начнем выполнять все требования. Хотя, если потом вновь станет прогуливать, то снова возбудим исполнительное производство. Но мы можем это делать только пока мальчик учится в школе», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник Угличского районного отдела службы судебных приставов Елена Генералова.