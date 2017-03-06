Анкара, 6 марта, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Анкары арестовали гражданку России, предположительно имевшую контакты с Мевлютом Алтынташем — убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает газета Hurriyet.

KlausHausmann Задержание

По версии следствия, контакты 33-летней женщины и Алтынташа осуществлялись по телефону до конца ноября 2016 года. Кроме того, они общались через мессенджер WhatsApp.

Гражданку России зовут Екатерина, ее фамилия не сообщается. Журналисты издания отмечают, что она имеет отношение к организации интимных услуг в пятизвёздочных отелях турецкой столицы.

Напомним, в конце декабря прошлого года глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о том, что покушение на российского посла Андрея Карлова не было личной инициативой Алтынташа — теракт был спланирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Анкаре, во время открытия фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника», выстрелами в спину был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. Его убийца, 22-летний сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, был ликвидирован местными силами безопасности. В настоящее время преступление расследуют российские и турецкие эксперты, СК России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

В середине февраля 2017 года президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) предпринять меры по обеспечению дополнительной безопасности российских дипломатических работников за границей.

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