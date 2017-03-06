Ярославль, 6 марта, 2017, 11:06 — ИА Регнум. У Ярославского обкома КПРФ возникли проблемы с согласованием митинга протеста, который планируется провести 17 марта на площади Юности в Ярославле. Коммунистам в ответ на их заявку сообщили, что в это время в этом месте запланировано другое массовое мероприятие, о котором ранее ничего не было известно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Митинг КПРФ в Ярославле

Воробьев отметил, что, за исключением согласования маршрута следования демонстрации 7 ноября 2016 года, это первая подобная попытка за последние годы. Ранее акции коммунистов согласовывались властями без проблем. В обкоме связывают противодействие с активной критикой губернатора в партийной газете. КПРФ единственная партия, которая заняла резко критическую позицию в публичной сфере по отношению к новому врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову и мэру Ярославля Владимиру Слепцову. В мартовском выпуске «За советскую Ярославию» критикуется внедрение в регионе единого расчетного центра по платежам за ЖКХ, кадровая политика городских и областных властей, поднимается ряд других проблем.

«Место для митинга отведено для таких мероприятий областным законом. Мы подали заявку по всем правилам. Уже вечером, после окончания рабочего дня, стали звонить и просить перенести митинг, якобы там запланировано какое-то мероприятие мэрией города. Стали искать на сайте мэрии — никаких распоряжений насчет этого мероприятия нет. Власть испугалась, они боятся, что придет большое количество людей, так как о митинге широко объявлено, в том числе в партийной газете. Число недовольных растет, они готовы выйти на улицу, вот отсюда такое противодействие. Но мы все равно будем проводить митинг там, где планировали. Предыдущая власть, несмотря на критику, такого себе не позволяла, несколько лет подряд митинги согласовывали, какая бы критика на них не звучала», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

По словам Воробьева, в пятницу вечером неизвестные также обстреляли металлическими шариками машину с символикой КПРФ, припаркованную у здания обкома.

«Не знаю, связаны ли между собой эти события, но их одновременность и последовательность настораживает», — отметил Александр Воробьев.