Люксембург, 6 марта, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В Люксембурге места для парковки стоят дорого, а чтобы их найти, нужно потратить много времени и нервов. Группа студентов хочет создать специальное приложение, которое бы облегчило ситуацию водителям, сообщает Lessentiel.

fill Парковка

Чтобы справиться с напряженными поисками парковки в столице, пять студентов экономической специальности начали претворять свои идеи в жизнь.

С помощью приложения «Book Your Place» смогут быстро найти свободное парковочное место, как на общественных стоянках, так и частных. Что касается последнего, суть заключается в следующем: если человек работает, он может предложить использовать как временную стоянку свой гараж.

«Это, действительно, удобный выход», — отмечает один из студентов.

В разработке также будут использоваться зеленый цвет, чтобы отмечать свободное место, красный — занятое и оранжевый для брони. Приложение также рассчитает точное время, согласно которому будет производится последующая оплата. При этом парковка не имеет ограничения во времени.

Группа близится к завершению своего бизнес-плана. К слову говоря, данный проект они представят на конкурсе для молодых предпринимателей. Приложение может запуститься с сентября 2017 года.