Ростов-на-Дону, 6 марта, 2017, 10:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону у здания консульства Украины состоялся митинг в поддержку жителей Донбасса. В международной акции «Останови геноцид жителей Донбасса» в южной столице приняли участие около 20 человек. Фото и видеоматериалами с интернет-пользователями поделился на своей странице в Facebook депутат Ростовской-на-Дону думы Анатолий Котляров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Активисты вышли на пикет не только с плакатами «Украинская хунта, прекрати убивать детей Донбасса», но и фотографиями детей, которые стали жертвами гражданской войны и погибли под обстрелами.

«Три года украинская власть физически уничтожает мирных жителей Донбасса. Нарушаются права русскоязычных граждан. Заложниками агрессии стали дети — будущее любой страны. Дети вместе с родителями гибли за то, что жили на Донбассе», — отметили активисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростов-на-Дону и область стали первым российским регионом, который почувствовал весь ужас войны. В 2014 году от бомбежек на Дон бежали тысячи людей. В регионе был объявлен особый режим, когда из-за вооруженного конфликта на юго-востоке соседнего государства люди вынуждены были покинуть свои дома, и наплыв беженцев оказался слишком велик. Спасения мирные граждане искали именно на Дону, так как Ростовская область граничит с юго-востоком Украины.

«Основное наше требование — это остановить войну, остановить геноцид. На сегодняшний день минские договоренности не работают, каждый день происходит стрельба. Продолжение войны выгодно только украинскому режиму, и никому более — будучи в состоянии войны, можно списывать на нее все экономические неудачи и спекулировать на этой теме», — цитирует портал Don24.ru Анатолия Котлярова.

Отметим, что это не первая подобная акция на Дону. В конце февраля в городе Шахты состоялся митинг солидарности с народом Донбасса, участники которого выступили за прекращение кровопролития и признание государственности провозглашенных республик.

Напомним, в Ростовской области временный приют нашли около 25,5 тыс. граждан Украины. Чрезвычайное положение в связи с наплывом беженцев удалось отменить только в конце октября 2015 года. Но региональные власти сохранили режим ЧС в приграничных с Донбассом районах.