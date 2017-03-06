Париж, 6 марта, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд в своем интервью ведущим СМИ европейских стран заявил, что Россия использует те же подходы к влиянию на общественное мнение, что и СССР, пишет Le Mond.

Jean-Marc Ayrault Франсуа Олланд

По его словам, Россия использует все средства, чтобы влиять на общественное мнение — пусть и не на базе идеологии, как во времена СССР. Тем не менее стоит быть начеку и реагировать на «попытки России использовать консервативную идеологию».

«Используется стратегия влияния, сети, а также крайне консервативные понятия в плане нравов. Это также притязание на защиту христианства по отношению к исламу — не будем преувеличивать, но надо быть бдительными», — считает президент Франции.

Кроме того, Россия хочет участвовать в разрешении конфликтов в мире в свою пользу: на Украине Москва пытается влиять на бывшие советские республики, а в Сирии — РФ «утверждается как держава».

Тем не менее диалог с Россией никогда Францией не прекращался, несмотря на разногласия. «Однако говорить — не значит уступать, не значит соглашаться, когда тебя ставят перед свершившимся фактом», — подчеркнул Олланд, добавив, что диалог нужен для поиска верных решений.

Напомним, в апреле-мае 2017 года состоятся выборы президента Франции. По данным опросов общественного мнения, во второй тур выходят лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и независимый кандидат Эммануэль Макрон, который, если верить данным опросов, и одержит победу в президентской гонке.

Олланд ранее заявил, что его последним долгом является предотвращение победы в президентской гонке Марин Ле Пен.