Астрахань, 6 марта, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Прокуратура Астраханской области займется проверкой обоснованности начислений за потребленный газ населению региона. С просьбой разобраться в этом вопросе в надзорное ведомство обратились депутаты областной думы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа 6 марта, ситуацию, связанную с проблемами с установкой и опломбировкой индивидуальных приборов учета потребления газа уже начали изучать и сами парламентарии по своим избирательным округам.

34regiongaz.ru Счета за коммунальные услуги

Поводом для обращения послужили более 200 жалоб жителей Камызякского района на счета с многотысячными задолженностями за «газовую» услугу. Представители ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» пояснили огромные счета за потребленный коммунальный ресурс тем, что жители региона несвоевременно обращались к ним с просьбой опломбировать прибор учета и зарегистрировать его после установки. В этом случае платеж начисляется по нормативу, который в разы превышает тариф. При этом, отметили в компании, адресное оповещение жителей — норма не обязательная.

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После обсуждения вопроса на заседании в думе в феврале 2017 года ресурсоснабжающей организации было рекомендовано провести обследование индивидуальных счетчиков на предмет наличия пломб, закрепить документальную форму заявления на опломбировку, ввести уведомительный характер оповещения граждан о сроках замены прибора. Письмо направлено и председателю правительства Астраханской области Константину Маркелову. В нем парламентария просят пересмотреть нормативы, снизить их, основываясь на экономических расчетах.

Добавим, что на 1 октября 2016 года долги за поставленный природный газ в Астраханской области превышали 2, 6 млрд рублей. Причем большая часть из них — 63% — пришлась на население, 29,4% — на отрасль ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные счетах за газ в Астраханской области массово выставили в январе. При этом, как заявляют жители района, платят они за потребленный ресурс исправно, приборы учета сменили и опломбировали вовремя. Люди в панике штурмуют офисы компании-поставщика, за помощью обращаются в приемные депутатов и контролирующие органы.