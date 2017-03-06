Чебоксары, 6 марта, 2017, 11:07 — ИА Регнум. В Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Анатолия Ермолаева. Дело расследовано по факту незаконной вырубки леса в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

ИА REGNUM Срубленное дерево в Чебоксарах

Предварительным следствием установлено, что в конце 2009 — начале 2010 годов Ермолаев «заключил договор на вырубку лесных насаждений, в результате чего на территории Чувашии под видом проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов незаконно вырублено свыше 20 тыс. кубометров спелых и перестойных лесных насаждений». Общую сумму ущерба, причиненного государству, следствие оценивает в 120 млн рублей.

Бывшего министра обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка леса в особо крупном размере). Дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году отставку с уголовным делом ушёл другой глава Минприроды Чувашии. Иван Исаев по факту незаконной рубки леса с ущербом на 260 млн рублей получил условный срок с последующим амнистированием.

Напомним, суд установил, что в 2011 году в нарушение требований Лесного кодекса РФ и иных нормативных актов Исаев подписал подготовленные другим злоумышленником документы о разрешении на рубку деревьев на территории ряда районов Чувашии. «В рамках заключаемых государственных контрактов была предусмотрена лишь «санитарная» рубка сухостойных деревьев, не включающая их сплошную вырубку», — говорили в прокуратуре. В результате было незаконно вырублено более 56 тыс. куб. метров спелых и перестойных насаждений. В целях обеспечения исполнения решения суда был наложен арест на имущество бывшего министра.

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