Ташкент, 6 марта, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Правительство Узбекистана решило направить в Таджикистан гуманитарную помощь пострадавшим от стихийных бедствий, сообщает МИД страны.

bycfotografem Уголь

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана напомнило, что сход крупных снежных лавин в горных районах Таджикистана стал причиной гибели нескольких человек и нанес значительный экономический ущерб.

«Общий объем гуманитарного груза, передаваемого народу соседнего государства, составляет почти 60 тонн. В него входят продукты питания, медикаменты, строительные материалы, уголь, теплая одежда и другие товары первой необходимости», — говорится в сообщении.

Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан поручено обеспечить координацию работ по формированию, доставке и передаче гуманитарного груза таджикской стороне.

«Решение Узбекистана об оказании гуманитарной помощи Таджикистану является еще одним примером отношений между нашими странами и народами, основанных на традиционной дружбе и взаимоподдержке», — подчеркивает МИД.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Таджикистане за последние недели сошли десятки крупных снежных лавин. Местные жители отмечают, что таких обильных осадков и массового схода снега не наблюдалось уже 20 — 30 лет.