Рыбинск, Ярославская область, 6 марта, 2017, 10:34 — ИА Регнум. В Центре лыжного спорта «Демино» под Рыбинском Ярославской области закончился X Международный Деминский лыжный марафон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска. Победителем главного старта стал россиянин Рауль Шакирзянов. Дистанцию 50 км он преодолел за 1 час 53 минуты 31 секунду. Второе место занял Константин Главацких (1:53.31), третьим стал еще один россиянин Михаил Соснин (1:53.32).

Rybinsk.ru Деминский марафон

У женщин весь пьедестал также заняли россиянки. Победительницей стала Ольга Рочева, второе место заняла Лариса Рясина, третье — Наталья Зернова. Всего участниками масштабного спортивного праздника стали профессионалы и любители лыжного спорта, представляющие более 50 регионов России и 17 стран мира.

Программа марафонских выходных включала «золотую» гонку Worldloppet на дистанцию 50 км свободным стилем, «серебряную» гонку Worldloppet на дистанцию 25 км классическим стилем, а также гонки на 10 и 5 км классическим стилем и Baby-марафон для самых юных участников.

Первый официальный Деминский марафон состоялся 19 марта 2007 года. В 2008 году Деминский марафон был включен в серию «RussiaLoppet», объединяющую 16 лучших российских лыжных марафонов, и по представлению Федерации лыжных гонок России утвержден в календаре FIS. В 2010 году марафону присвоен «Worldloppet».