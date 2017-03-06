Берлин, 6 марта, 2017, 10:27 — ИА Регнум. 6 марта французский автоконцерн PSA объявил о покупке германской компании Opel у General Motors, пишет Tagesschau.

MichaelGaida Логотип Opel

После длительных переговоров стороны договорились об окончательной сумме сделки, которая включала в себя вознаграждение американскому концерну, а также оплату долговых обязательств Opel.

Закупочная цена марок Opel и Vauxhall составила 1,3 миллиарда евро, сообщили в Париже.

Французский PSA, уже владея марками Peugeot, Citroёn и DS совместно с новыми двумя стремится занять второе место после Volkswagen на европейском автомобильном рынке.