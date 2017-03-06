Псков, 6 марта, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В Псковском государственном университете в 2018 году будет открыт факультет «Лечебное дело». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, договорённости об этом были достигнуты руководством региона в Москве на совещании помощника президента РФ Андрея Фурсенко по вопросу выполнения поручения президента об обеспечении Псковской области медицинскими кадрами.

Андрей Курнаков. Портрет заслуженного врача РСФСР Р.Я.Шиперовой (фрагмент). 1973

«До 15 марта регион отправит заявку на лицензирование этой образовательной программы», — пояснили в пресс-службе. Губернатор Псковской области Андрей Турчак заручился поддержкой министра образования и науки РФ Ольги Васильевой в приобретении для факультета необходимого учебного оборудования, а также подписал заявку на получение контрольных цифр приёма абитуриентов в Псковский госуниверситет на 2018 год по программе «Лечебное дело».

В настоящее время в Псковском государственном университете ведётся подготовка специалистов по направлениям «медицинская биохимия» и «медицинская кибернетика» — на факультете естественных наук, медицинского и психологического образования.

Напомним, этот факультет был открыт в 2013 году. А в 2015 году Псковской областной больнице был присвоен статус клинической, что даёт возможность медучреждению стать базой для подготовки специалистов сферы здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области остро стоит проблема нехватки кадров в отрасли здравоохранения. Руководители региона заявляли, что каждый врач фактически работает за двоих.

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