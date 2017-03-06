Москва, 6 марта, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Утверждено расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году, сообщили в Минобрнауки РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проведение ЕГЭ

В соответствии расписанием, экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая 2017 года по 1 июля. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике) получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период — с 5 по 16 сентября.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) — с 5 по 22 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году ЕГЭ сдавали порядка 750 тысяч участников, из них около 640 были выпускниками текущего года. Экзамены проводились во всех 85 субъектах РФ, в том числе Крыму и Севастополе, а также в 52 странах ближнего и дальнего зарубежья. Для проведения ЕГЭ было задействовано около 5,7 тысяч пунктов проведения экзаменов. Число аудиторий с видеонаблюдением в режиме онлайн в 2016 году было увеличено до 83%, в 2015 году их было 71%.