Москва, 6 марта, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В Госдуме выступают за неукоснительное исполнение прав сербов, зафиксированных в Дейтонских соглашениях и лежащих в основе конституционного устройства Боснии и Герцеговины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины, председателем Союза независимых социал-демократов Милорадом Додиком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы выступаем за неукоснительное соблюдение прав сербов и исполнение принципов Дейтонских соглашений — именно так, как они зафиксированы. Любые спекуляции насчет ревизии этих соглашений являются очень опасными и могут способствовать росту напряжения в регионе и Европе в целом», — сказал Железняк, отметив необходимость последовательно добиваться уменьшения протекционизма и давления со стороны западных стран, давать больше возможностей сербскому народу на условиях равноправия с другими народами Боснии и Герцеговины и демократических принципов решать вопросы, которые связаны с укреплением мира и порядка в стране и регионе.

В этой связи парламентарий поддержал значимость вопроса о завершении работы Офиса Высокого представителя в Боснии и Герцеговине.

Со своей стороны президент Республики Сербской Милорад Додик отметил, что Россия четко соблюдает принципы международного права. «Для нас очень важно слышать мнение России. Сербская республика благодарна президенту России, российскому правительству за понимание и объективную позицию. Мы понимаем, что в России четко соблюдают принципы международного права, в том числе, в вопросах, которые касаются соблюдения Дейтонского соглашения», — сказал он, обратив внимание на то, что страны Запада активно вносят «правки» в Дейтонское соглашение. При этом, по его словам, сербы стараются не обострять ситуацию, хоть и крайне разочарованы негативным отношением Запада, которое длится уже много лет.

Кроме того, Додик отметил огромное давление на республику. «Существует огромное давление на республику, чтобы она вступила в организацию. Устраиваются пропагандистские акции, ссылаются на Североатлантический альянс как на мать Терезу. Однако народ против НАТО и, если когда-то этот вопрос обретет актуальность, то мы вынесем этот вопрос на референдум. Обсуждения на уровне политической элиты не будет. Пусть народ решает», — заверил он.

В заключение встречи Додик пригласил представителей «Единой России» посетить Республику Сербскую и провести встречи с Союзом независимых социал-демократов. «Это было бы стимулом для нас и способствовало бы укреплению межпартийного сотрудничества», — подчеркнул президент.