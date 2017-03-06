Южно-Сахалинск, 6 марта, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Адвокаты подсудимых по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина не смогли прервать начавшийся 6 марта судебный процесс. Их требование по отводу судьи и прокуроров в начале заседания было отклонено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Normanlaw.ru Судья

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Адвокат советника Хорошавина Юрий Сюзюмов и его коллеги, заявили о необъективности судьи в рассмотрении дела. Также защита считает, что доказательства по делу получены незаконным путём. Так, в частности прослушка телефонных разговоров Александра Хорошавина в рабочем кабинете и наблюдения за подследственным, велись без постановления суда.

«Они прослушивали разговоры в кабинете губернатора, где есть связь с президентом, там особый уровень секретности. Выходит, что правоохранительные органы могут так просто прослушивать любого гражданина», — аргументировал Сюзюмов.

Также были высказаны предположения, что судья имеет личную заинтересованность.

«Мы считаем, что председательствующий судья лично заинтересована в исходе этого уголовного дела, а прокурор за неделю, с момента передачи дела из Генеральной прокуратуры физически не мог изучить дело, состоящее из 34 тысяч листов. Ему пришлось бы читать по 5 тысяч страниц в день», — пояснил адвокат.

В свою очередь, гособвинение посчитало, что заявленные отводы адвокатов преследуют цель затянуть судебный процесс. Судья не удовлетворила ходатайство об отводе судьи и прокуроров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске начался процесс по делу экс-губернатора Сахалинской области. Также на скамье подсудимых бывший зампред правительства Сахалина Сергей Карепкин, бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов и помощник Хорошавина Андрей Икрамов.

В уголовном деле 152 тома, более 200 вещественных доказательств. По версии следствия, в 2009 году Александр Хорошавин создал на Сахалине организованную преступную группу, в состав которой вошли высокопоставленные чиновники островного правительства. С 2009 по 2015 год эта группы, по данным следствия, получала взятки от крупных бизнесменов за покровительство. Общая сумма взяток превысила 522 миллиона рублей.