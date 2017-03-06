Берлин, 6 марта, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Европейский центральный банк постоянно распределяет деньги между странами ЕС, реальный сектор экономики показывает заметный спад. Еврокомиссия пытается решить проблему с помощью Союза рынков капитала, который планируется вводить в действие к 2019 году, что является серьезной ошибкой, пишет Die Zeit.

Rocky_L Огонь

Европейская Комиссия продолжает сетовать на слабость инвестиционных процессов в ЕС, и у них уже есть решение данной проблемы: компании должны быть в состоянии самостоятельно финансировать свои инвестиции в будущем, независимо от банковских кредитов. Данные шаги смогут привести к поощрению прямых инвестиций в компании и помочь созданию и эффективности развития планируемого Союза рынков капитала.

Нынешняя же ситуация заключается в том, что многие страны ЕС исторически больше отдают предпочтения банковским кредитам, нежели торговле акциями для финансирования своих компаний. Это аргументируется тем, что последнее может сделать их уязвимыми к потрясениям в банковском секторе.

Однако Комиссия стоит на своем: слабые инвестиции в ЕС не имеют ничего общего с недостаточным развитием рынка капитала, а банки же, наоборот, дают слишком мало кредитов для малого бизнеса.

Приведут ли споры между малым-бизнесом и Еврокомиссией к созданию Союза рынка капитала, или же будут предприняты альтернативные меры по выходу из кризисного положения, покажет время, пишет издание.