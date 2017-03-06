Самара, 6 марта, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал поручение проработать план движения маршрутов общественного транспорта во время дачного сезона: оставить пенсионерам льготные проездные на 50 поездок или увеличить их число. Эта тема была поднята на заседании в облправительстве, посвященном переходному периоду, связанному с изменениями в системе социальных выплат, сообщает ИА REGNUM.

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Руководство Минтранса региона доложило, что по итогам февраля менее 5% пользователей социальных транспортных карт превысили лимит в 50 поездок. «Таким образом, подавляющее большинство пассажиров-льготников в определенный норматив уложились», — констатируют в ведомстве.

«Нужно определиться, как перевозить пенсионеров: по социальной карте с учетом лимита или же выпустить специальную летнюю сезонку. Возможно, нужно внести изменения в схему движения городских маршрутов», — цитирует Николая Меркушкина пресс-служба губернатора.

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Как сообщало ИА REGNUM, постановлением правительства Самарской области с 1 февраля 2017 года предельное ежемесячное число поездок, совершаемых с использованием социальной карты жителя, сокращено до 50 поездок. По мнению губернатора Николая Меркушкина, на эти цели «примерно 500−600 млн рублей каждый год разворовывается». Данная мера позволит сохранить стоимость активации транспортного приложения социальной карты жителя Самарской области на уровне 270 рублей, указано в документе.

Согласно постановлению, в последние годы отмечается стойкая тенденция по увеличению расходов облбюджета на возмещение расходов транспортных организаций на перевозку льготников по соцкартам. В 2016 году на эти цели направлено 1 млрд 302 млн 280 тыс. рублей, что на 358 млн 686 тыс. или 38% больше, чем в 2015-м. На 2017 год финансирование предусматривается в размере 1 млрд 358 млн 372 тыс. рублей.

После митинга в Самаре 18 февраля против отмены социальных льгот региональные власти распространили заявление заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Калинина, в котором говорится, что в этом месяце количество поездок по соцкарте увеличено до 60.

В самарских соцсетях выложена аудиозапись выступления губернатора Николая Меркушкина 13 февраля 2017 года в ДК имени В.Я. Литвинова на площади Кирова в Самаре перед активом ветеранских организаций по поводу введения для пенсионеров с 1 февраля не более 50 бесплатных поездок в месяц на транспорте.

«На транспорт у нас примерно 500−600 млн рублей каждый год разворовывается. С вашей помощью. Послушайте почему. Вы скажите, может человек 1100 поездок в месяц сделать? (крики возмущения, шум в зале). Послушайте, или я могу сейчас уйти. И потом претензии к кому угодно предъявляйте».

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