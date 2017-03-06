Москва, 6 марта, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Защитники бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заочно арестованного по обвинению в мошенничестве, обжаловали соответствующее постановление суда. Об этом 6 марта сообщает RT.

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Как пояснил адвокат экс-депутата Андрей Гривцов, обжаловано постановление Басманного суда Москвы об избрании в отношении Дениса Вороненкова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вороненков был заочно арестован судом 3 марта 2017 года. Против бывшего депутата Госдумы шестого созыва от фракции КПРФ были выдвинуты обвинения в мошенничестве, а также организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц.

Напомним также, в конце 2014 года в нижнюю палату российского парламента был направлен запрос о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом о рейдерском захвате здания в центре Москвы.

В апреле 2015 года СК РФ направил в Генеральную прокуратуру запрос о привлечении Вороненкова к уголовной ответственности. По версии следствия, экс-депутат выступил организатором рейдерского захвата здания в центре столицы, владельцем которого являлась компания «Тома».

Как сообщали украинские СМИ, в декабре 2016 года Вороненков прибыл в Киев. Вместе с ним из России уехала супруга, оперная певица Мария Максакова, ранее являвшаяся депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Супруги получили украинское гражданство, более того, Вороненков дал показания генеральной прокуратуре Украины против бывшего президента страны Виктора Януковича.

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