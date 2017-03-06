Пекин, 6 марта, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Известный китайский экономист, бывший член комитета по монетарной политике ЦБ КНР Юй Юндин рассказал журналистам о перспективах национальной валюты КНР и прокомментировал заявления ряда политиков, обвиняющих Пекин в умышленной девальвации.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

«Считать, что Китай манипулирует юанем просто очень глупо, и те западные политики, обвиняющие Пекин в валютных махинациях, должны хоть немного изучить теорию экономических отношений, чтобы понять, что ослабление юаня невыгодно для КНР», — сообщил экономист журналистам.

Юй Юндин подчеркнул, что ослабление национальной валюты может косвенно простимулировать рост экспорта, однако «удешевление» юаня неминуемо приведет к росту дефицита торгового баланса КНР и США, пишет «Жэньминь жибао».

«Дональд Трамп неоднократно обвинял Пекин в «нечестной игре» и заигрывании с национальной валютой, однако на самом деле новому президенту США необходимо понять, что Китай стремится ускорить темпы восстановления собственной экономики, и как следствие — мировой экономики», — отметил эксперт.

Китайский экономист подчеркнул, что финансовое противостояние между Китаем и Соединенными Штатами невыгодно обеим странам. По мнению специалиста, сотрудничество КНР и США позволит быстрее восстановить мировую экономику.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 января в ходе пресс-конференции в Пекине пресс-секретарь Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин ответила на вопросы журналистов о возможных скачках юаня в связи с новым политическим курсом Вашингтона. По словам официального представителя главного финансового органа страны, финансовая политика нового президента США Дональда Трампа не приведет к дестабилизации национальной валюты КНР.