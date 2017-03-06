Москва, 6 марта, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Центробанк Российской Федерации в ближайшее время может обязать кредитные организации увеличить сроки хранения документов и информации о клиентах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект приказа «Об утверждении перечня документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков хранения», подготовленный ЦБ совместно с Росархивом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Из текста документа, копия которого есть в распоряжении издания, следует, что сроки хранения документов и информации могут увеличиться в среднем в 2 раза (до 10 лет), а по некоторым видам документов — в 7 раз (до 35 лет и даже до 75 лет).

Отмечается, что представители кредитных организаций считают, что повышение требований приведет к росту издержек по затратам на аренду помещений под архивы и обеспечение защиты документов.