Киев, 6 марта, 2017, 10:01 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Киев держит украинских солдат на передовой в качестве пушечного мяса, сообщается в заявлении военнослужащих украинской армии, переданном телеканалу «Канал 24».

Украинские солдаты, находящиеся на фронте, под Авдеевкой заявили в письме: «Руководство штаба АТО не позволяет нам использовать на противодействие их (ДНР и ЛНР) танкам вообще ничего. Такое ощущение, что нас держат здесь как пушечное мясо».

Как сообщается в письме, у подразделений ВСУ постоянно есть убитые и раненые. «Мне не страшно отдать жизнь за страну, но не так глупо (как мишень в тире)», — пишут военнослужащие.

Ранее «Штаб АТО» в Facebook сообщил, что в ночь с 4 на 5 марта было ранено 10 солдат ВСУ, двое травмировано и один убит.

Напомним, что с начала года Украина резко нарастила группировку ВСУ для наступления на Донбасс. Украинская армия увеличила интенсивность обстрелов, используя тяжелую артиллерию.

Линия разделения под Авдеевкой — самый серьезный участок фронта после обострения обстановки. Авдеевка находится в нескольких километрах к северу от границы Донецка, бои ведутся в прилегающей промышленной зоне, вблизи шоссе Донецк — Горловка.