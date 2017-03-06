Москва, 6 марта, 2017, 10:02 — ИА Регнум. В Москве с 24 апреля 2017 году Щёлковский автовокзал будет закрыт на реконструкцию закроют на реконструкцию. Междугородние маршруты в города России и ближнего зарубежья переведут на другие автостанции, передает m24.

Барвенковский Московский автобусный вокзал

После реконструкции здание Щёлковского автовокзала будет похоже на стеклянный корабль. На месте старого трёхэтажного здания автовокзала построят многофункциональный комплекс с торговыми и развлекательными площадками.

Обновленное здание будет включать шесть наземных и пять подземных этажей. На первом этаже разместятся кассовый зал, камеры хранения и справочная. Пятый отведут под кинотеатр. Современный зрительный зал будет рассчитан на 500 человек. Здесь же заработает кафе.

На шестом этаже организуют залы ожидания с удобными креслами, кафе, а также дополнительные камеры хранения. Кроме того, здесь оборудуют автостоянку на 955 машино-мест.

Как сообщает ИА REGNUM, Щёлковский автовокзал расположен в Восточном административном округе на пересечении Щелковского шоссе с Уральской улицей. После реконструкции общая площадь обновленного здания составит 137,7 тыс. кв. метров. Автовокзал сможет принять до 15 тыс. пассажиров в сутки, в час пик — около тысячи человек и в среднем 1,6 тыс. рейсов.