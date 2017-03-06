В Москве закроют на реконструкцию Щёлковский автовокзал
Москва, 6 марта, 2017, 10:02 — ИА Регнум. В Москве с 24 апреля 2017 году Щёлковский автовокзал будет закрыт на реконструкцию закроют на реконструкцию. Междугородние маршруты в города России и ближнего зарубежья переведут на другие автостанции, передает m24.
После реконструкции здание Щёлковского автовокзала будет похоже на стеклянный корабль. На месте старого трёхэтажного здания автовокзала построят многофункциональный комплекс с торговыми и развлекательными площадками.
Обновленное здание будет включать шесть наземных и пять подземных этажей. На первом этаже разместятся кассовый зал, камеры хранения и справочная. Пятый отведут под кинотеатр. Современный зрительный зал будет рассчитан на 500 человек. Здесь же заработает кафе.
На шестом этаже организуют залы ожидания с удобными креслами, кафе, а также дополнительные камеры хранения. Кроме того, здесь оборудуют автостоянку на 955 машино-мест.
Как сообщает ИА REGNUM, Щёлковский автовокзал расположен в Восточном административном округе на пересечении Щелковского шоссе с Уральской улицей. После реконструкции общая площадь обновленного здания составит 137,7 тыс. кв. метров. Автовокзал сможет принять до 15 тыс. пассажиров в сутки, в час пик — около тысячи человек и в среднем 1,6 тыс. рейсов.