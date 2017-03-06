Ростов-на-Дону, 6 марта, 2017, 09:55 — ИА Регнум.



Fc-rostov.ru Нападающий «Ростова» Марков Девич

Матч 18-го тура РФПЛ принёс футболистам «Ростова» безоговорочную победу над «Томью». Жёлто-синие отправили в ворота сибиряков шесть безответных мячей и набрали важные три очка в этой встрече. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского клуба, отличились на поле ростовского стадиона «Олимп-2» все форварды.

Курбан Бердыев перед игрой с «Томью» предупредил подопечных: «Не рассматривайте это как прогулку. Я буду смотреть и делать выводы, кто готов играть с «Манчестером».

В результате дубли на свой счет записали Александр Бухаров, отличившийся в первом тайме, и Сердар Азмун, забивший оба мяча в конце игры. Также по голу у полузащитника Александра Ерохина и у новичка — украинского нападающего из «Рубина» Марко Девича.

«Прекрасно, что отличились все форварды, которые играли. Голы — это живительная сила для нападающих. Девич уже хорошо понимает нашу игру, сегодня он создал много острых моментов. Ему просто нужно было время, чтобы найти себя», — прокомментировал наставник желто-синих Иван Данильянц.

По итогам 18 игр футбольный клуб «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В активе у команды — 28 очков.

Главный тренер считает, что благодаря грамотно расставленным приоритетам «Ростов» получил возможность выйти на поле и сыграть с «Манчестер Юнайтед». С англичанами играть приятно и почетно, но это требует колоссальной мобилизованности и ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта на ростовском стадионе «Олимп-2». Ответная встреча пройдет 16 марта на стадионе «Олд Траффорд».