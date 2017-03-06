Казань, 6 марта, 2017, 10:32 — ИА Регнум. В выходные пострадавшие вкладчики «Татфондбанка» и «Интех Банка» провели несколько встреч. По итогам клиенты банков составили ультиматум главе Татарии Рустаму Минниханову, сообщает «Бизнес Online».

Premier.gov.ru Рустам Минниханов

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Встреча пострадавших вкладчиков состоялась 4 марта в Торгово-промышленной палате республики. На мероприятии присутствовали около 200 человек. Подготовленный пострадавшими ультиматум включает два пункта. «Первый: мы требуем опротестовать решение Центробанка России по отзыву лицензии «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». И второе: мы требуем возместить всем пострадавшим клиентам утраченные деньги в полном размере», — цитирует издание представителя союза пострадавших клиентов банков Александру Юманову.

«Все, кто собрались здесь, должны себе четко уяснить, что ничего хорошего нам не светит. Вероятность получения минимальна. Все понимают, что это был плохой банк, руководство банка было неоднозначное, так скажем, и даже уже арестовано», — сказала Юманова.

По мнению представителя инициативной группы, долги «Татфондбанка» могут выкупить компании региона. «АК БАРС» Банк, Аверс и прочие состоятельные лица, которые есть у нас в республике, которые пользуются общенациональными достояниями — недрами, газом, нефтью. Деньги есть, они в списках Forbes — пусть выкупят, наши долги погасят и уйдут с миром», — предлагает Юманова.

По ее словам, опротестовать решение о санации возможно: правительство Татарии должно подать соответствующее заявление. Дальше, после отзыва лицензии у «Татфондбанка» нужно формировать пул кредиторов для дальнейшего вступления в комитет банкротства. «Закон мы изучили, у нас было 2,5 месяца. К сожалению, власть республики за 2,5 месяца не захотела сделать ничего и ничего не сделала, чтобы спасти наш банк», — констатировала Юманова.

После встречи в Торгово-промышленной палате клиенты рухнувших банков направились к Дому правительства республики. Однако передать ультиматум пропустили только четверых. Документ лично принял премьер-министр Татарии Ильдар Халиков.

Ультиматум будет действовать три дня — до вечера 7 марта. По истечении этого времени ежедневно вкладчики планируют проводить митинги. Юманова отметила, что заявки на их проведение уже поданы.

После Дома правительства вкладчики направились к зданию ТАИФа, который мог стать санатором «Татфондбанка». Позднее в Торгово-промышленной палате состоялась еще одна встреча, на которой присутствовала министр юстиции Татарии Лариса Глухова. Участники обсудили механизм обжалования отзыва лицензии «Татфондбанка». В свою очередь, Глухова заверила, что ответ на ультиматум будет готов 6 марта.

Между тем издание опубликовало интервью с председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным, которое он дал еще до отзыва лицензии у кредитной организации. Развернутое интервью «Бизнес Online» он дал еще в январе, но так и не решился одобрить публикацию.

По словам Мусина, руководство банка работало над программой финансового оздоровления в 2016 году. Однако ряд обстоятельств кардинальным образом повлиял на функционирование «Татфондбанка». Так, облигации банка «Пересвет» на 4 млрд рублей, заложенные в ЦБ, пришлось обратно выкупить, поэтому «ушла ликвидность».

«В 20-х числах ноября у нас были переговоры с одним очень крупным клиентом (не буду его называть), у которого подходил срок по депозиту на несколько миллиардов рублей. И не было гарантии, что он продлит. В итоге мы обо всем договорились, и деньги остались в банке. Но вокруг этого поползли слухи, и в конце ноября банк подвергся настоящей СМС-атаке», — продолжил Мусин, добавив, что за время паники «ушло 4−6 млрд рублей».

В начале декабря ЦБ завершил проверку банка. «Они посмотрели, естественно, увидели, что надо досоздавать резервы. Мы планировали сделать первое, второе, третье, но, как вы понимаете, не успели», — сетует Мусин.

Председатель правления оценил «дыру» в капитале в размере 70 млрд рублей. При этом в середине января этого года еще надеялся на санацию «Татфондбанка». «Однако при негативном сценарии, я думаю, что процент возврата может быть выше — до 30−40%, если говорить о юрлицах. Но все зависит от того, как будут распродаваться активы — по их реальной рыночной стоимости или с дисконтами», — сказал Мусин.

«Ни одного рубля не выведено ни в какие офшоры для того, чтобы сбежать и где-то там красиво жить. Нет и 10 млн, и 5 млн, и млн долларов. Никаких замков. Чтобы было понятно. И мои топ-менеджеры, однозначно, этим не занимались, даже когда я не был председателем правления. Здесь я спокоен и уверен», — утверждал Роберт Мусин, выражая глубокое сожаление всем пострадавшим.

Как сообщало ранее ИА REGNUM , 3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Татфондбанка», «Интех банка» и «Анкор Банка». Одновременно с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя правления кредитной организации, депутата Госсовета Татарии Роберта Мусина по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ущерб от действий, вменяемых Мусину, оценивается более чем в 3 млрд рублей. В ЦБ размер «дыры» в капитале «Татфондбанка» оценили в 96,7 млрд рублей. Причем о сложном финансовом состоянии организации Банку России было известно с мая прошлого года. По расчетам ЦБ и АСВ, на проведение санации «Татфондбанка» потребовалось бы 220−230 млрд заемных средств.

«Татфондбанк» является одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации расположены в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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