Рыбинск, Ярославская область, 6 марта, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Рыбинская городская прокуратура в ходе проверки установила, что администрация Рыбинска не выполняла обязательства по оплате взносов за капитальный ремонт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре города Рыбинска.

Rybinsk.ru Дом в Рыинске

За не приватизированные квартиры, которые находятся в социальном найме, оплачивать взносы должен город. Но администрация Рыбинска несколько лет не переводила их в региональный фонд капремонта в должном объёме. Долги начали копиться с 2014 года, и общая задолженность составила более 65 млн рублей.

Появились претензии жителей, приватизировавших жилплощадь недавно: им пришли единовременные квитанции с серьёзными долгами по капитальному ремонту. Это те долги, которые по указанным помещениям накопила администрация Рыбинска, когда квартиры были ещё в социальном найме. Прокуратура внесла в адрес главы города Дениса Добрякова представление об устранении нарушения закона.

«Срока в течение которого власти города должны погасить задолженность — нет. Ясно, что так просто такую сумму не выплатишь. Для нас главное, будут ли городские власти делать шаги в этом направлении или нет. Если они отреагируют положительно и начнут исправлять ситуацию, то мы будем курировать проблему вплоть до момента полного погашения долга. Если нет — обратимся в суд», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора города Рыбинска Роман Шабалин.

Скорее всего дело до суда не дойдет, поскольку рыбинские чиновники стали решать ситуацию. Недавно состоялось внеочередное заседание Муниципального Совета Рыбинска, где было принято решение выделить в качестве первого взноса по погашению долга 5 млн рублей.