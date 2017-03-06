Пекин, 6 марта, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Согласно заявлению представителя Министрества финансов КНР, пожелавшего не называть свое имя, в 2017 г. Китай намерен потратить рекордные $151,8 млрд на модернизацию НОАК и оборонные нужды. По словам анонимного источника, данный показатель стал рекордным и вызван активизацией США в Азии.

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Согласно официальной позиции Пекина, рост оборонного бюджета вызван начавшейся ранее реформой вооруженных сил КНР, в результате которой численность армии Китая была значительно сокращена. Выделенные в 2017 г. средства пойдут на выплату военных пенсий и пособий тем, кто был уволен из армии раньше.

По итогам 2016 г. на оборонные нужды Китая было потрачено 954 млрд юаней ($146 млрд), продемонстрировав рост военного бюджета на 7,6%, пишет «Синьхуа».

Китай продолжает сокращать увеличение собственного оборонного бюджета. Так, если до 2015 г. рост затрат на военные нужды превышал, в среднем, 10%, то в последние годы данный показатель колеблется в пределах 7−8%.

Министерство финансов, как и Министерство национальной обороны КНР, пока не прокомментировала заявление анонимного источника.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в рамках реализации военной реформы Китай намерен усилить оборону своих морских и воздушных границ, кроме того планируется усилить пограничный контроль. О принятии соответствующего решения сообщается в отчетном докладе правительства КНР, представленном на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП).