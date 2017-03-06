Комсомольск, Ивановская область, 6 марта, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы в городе Комсомольске Ивановской области 5 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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Как сообщается, накануне около 20:00 один из местных жителей пришел к своей знакомой и рассказал, что чуть было не стал жертвой нападения вооруженного ружьём человека. Инцидент произошел на улице Миловская в частном секторе.

Сотрудники полиции, прибыв по указанному адресу, обнаружили в одном из частных домов тело мужчины 1954 года рождения, а также его знакомую 1989 года — ее с тяжелыми огнестрельными ранениями живота госпитализировали. Мужчина, сообщивший об инциденте, также получил ранение.

В настоящее время полицейские все обстоятельства происшествия. По предварительной версии, причиной стрельбы стал бытовой конфликт.