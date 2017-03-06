Тегеран, 6 марта, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад завел личный аккаунт в соцсети Twitter. Первое свое сообщение он написал на английском языке.

Wp.com Махмуд Ахмадинежад

Соцсеть была заблокирована в Иране в 2009 году, когда в стране начались протесты несогласных с переизбранием Ахмадинежада на пост президента.

Подтверждая подлинность аккаунта @Ahmadinejad1956, бывший глава государства опубликовал видеообращение, в котором поприветствовал пользователей соцсети и пригласил их подписаться на его микроблог.

В своем первом твитте Ахмадинежад по-английски написал, что «именем Господа желает мира для всех свободолюбивых народов». Во втором, под видео, что «Чавес жив, пока жива гуманность, свобода и истина. Он вернется, как только вернутся свобода и справедливость».

Махмуд Ахмадинежад был президентом Ирана в 2005—2013 годах. В годы его правления резко обострились отношения Ирана с Западом и США, были введены антииранские санкции. Ахмадинежад рассматривается в качестве возможного кандидата на предстоящих президентских выборах в мае 2017 года.

После окончания президентских полномочий он вернулся к преподавательской работе в университете. Соцсети в Иране с 2009 года так и остаются заблокированными, однако многие чиновники и политики ведут блоги в Twitter, граждане страны также обходят блокировку.