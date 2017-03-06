Москва, 6 марта, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Нефть Brent неделю завершила падением. Но пока энергоноситель остается в пределах ранее установившегося диапазона. По-прежнему, влияние оказывают противоречивые факторы, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«Фактором давления выступает рост коммерческих запасов в США. Показатель вырос до исторического максимуму 520,2 млн баррелей. Но эта тенденция может измениться. Близится сезон отпусков, что может провоцировать рост спроса на бензин. Тревожным сигналом остается и рост добычи в Штатах до годового максимума 9,03 млн барр./сутки. Это провоцирует опасения, что достижение баланса на мировом рынке будет не таким быстрым», — пояснила Рогова.

«В поддержку нефти выступает информация о том, что страны ОПЕК выполняют соглашение о сокращении объемов добычи на 94%. Более того, в последнее время рынок столкнулся и с вербальными интервенциями генсека картеля Мохаммеда Баркиндо.

«Таким образом, пока нет оснований ждать, что Brent изменит диапазон колебаний, ограниченный уровнями 53,70 — 57,45», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 6 марта цены на нефть снижаются после роста 3 марта. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже к 07:38 мск снизились на 21 цент (0,4%) — до $55,69 за баррель. Котировки апрельского контракта на нефть WTI уменьшились на 23 цента (0,4%) — до $53,10 за баррель.