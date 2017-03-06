Оренбург, 6 марта, 2017, 08:46 — ИА Регнум. В Оренбурге открылась персональная выставка известного оренбургского фотографа-анималиста, художника, писателя и путешественника Сергея Жданова. Фотографии выполнены в Оренбургском степном заповеднике, селе Аксаково и на степных просторах Оренбуржья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском губернаторском музее.

Из архива автора На платке кадр, сделанный Сергеем Ждановым

Выставка «Заповедная степь: на фото, картинах и на платке» проходит в рамках Года экологии. На выставке автор представил более 50 фото зверей, птиц и растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сделанных в Оренбургском степном заповеднике, селе Аксаково и в степях области. Здесь же — итоги работы Жданова-живописца за последний год. 23 работы — в основном пейзажи Оренбуржья.

Особой любовью автора проникнуты фотокадры и живописные произведения «Запах хлеба», «Буран в степи», «Весна», «Рассвет в Багрово», «Ливень в Аксаково». В своих работах Сергей Жданов воплощает мечту о создании нового участка Оренбургского заповедника «Аксаковская степь» и открытии литературно-исторического маршрута Оренбуржья, связанного с именами известных русских писателей Карамзина, Пушкина, Аксакова, Державина.

Впервые на выставке будут представлены фотографии из будущей книги автора «Шаги по степи». Первые две книги серии «Записки фотоохотника» о птицах и зверях были написаны с благословения друга и учителя Сергея Жданова, известного журналиста, писателя, телеведущего и путешественника Василия Пескова.

«Я знаю Сергея Ивановича как уникального, неугомонного, жадного до красоты человека. Я бы назвала его охотником за красотой, его работы в Год экологии украшают улицы города. Попробуйте поймать в кадр птицу в полете или лису, когда она бежит по-заячьи или ныряет в снег! Это сложно, но фотохудожник дает нам возможность погрузиться в тайны дикой природы, в мир любви к ней. А все в этом мире начинается с любви», — отметила главный дизайнер города Оренбурга Наталью Бровко.

Из архива автора На платке кадр, сделанный Сергеем Ждановым

Из архива автора Демонстрация платков, изготовленных с использованием работ Жданова

Шоу, когда девушки-модели из театра моды демонстрировали платки из коллекции «Оренбургский НЕпуховый платок», вызвало всеобщий восторг. Изделия изготовлены с использованием популярных фоторабот Сергея Жданова и живописных картин известной художницы Натальи Акакиной.

«Аксаковские лебеди! Сова! Верблюд-гора! Свиристели!», — сопровождал дефиле названиями своих работ довольный автор, видя, как восторженно гости встречают фотографии в шелке. Он в этот вечер был немногословен. О чем говорить? Заповедная степь на фотографиях, картинах, платках говорит сама за себя.