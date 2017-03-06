Владивосток, 6 марта, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Задолженность по заработной плате сотрудникам экс-подрядчика строительства космодрома «Восточный» — Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), целиком погашены, сообщили в прокуратуре Приморского края.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

«На минувшей неделе, в том числе благодаря принятым прокуратурой края мерам реагирования, задолженность перед работниками ЗАО «ТМК» погашена в полном объеме», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечают в ведомстве, полное погашение задолженности произошло через два года с лишним после начала проблем с зарплатами. За период с 2015 по 2016 г.г. в суде рассматривалось свыше 1200 исков о взыскании долгов по зарплатам.

Как уточняет прокуратура, свыше десяти представлений внесено по материалам ведомства. К административной ответственности привлекли за это время десять человек. За это время возбуждены два уголовных дела.

Сумма, которая выплачена с апреля 2015 года, составляет 285 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре против руководителя коммерческого предприятия «СК Северстрой», подозреваемого в невыплате заработной платы строителям космодрома «Восточный» в Амурской области, возбуждено уголовное дело.

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