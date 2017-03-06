Москва, 6 марта, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Рубль на прошлой неделе ослабевал. Котировки пары USD/RUB достигали отметки 58,96. Давление на рубль оказывало снижение цен на нефть. Кроме того, доллар укреплялся по всему спектру рынка на фоне агрессивных комментариев представителей ФРС США, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«На предстоящей неделе у рубля вряд ли появятся поводы для укрепления. Даже тот факт, что Минфин в марте практически вдвое сократит объемы покупки валюты, вряд ли окажет существенную поддержку рублю. Как не оказал ощутимого давления его выход на рынок в феврале. Дело в том, что USD/RUB куда больше реагирует на динамику нефтяных цен. У Brent нет оснований для выхода из ранее установившегося диапазона», — пояснила Рогова

«10 марта выйдут данные по рынку труда США. Если они окажутся достаточно сильными, американская валюта получит дополнительную поддержку. Таким образом, пара USD/RUB может продемонстрировать рост в район уровня 59,20 — 59,50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 4 марта Центробанк РФ установил официальный курс доллара в 58,9099 рубля, он повышен на 50,32 копейки. Евро вырос на 46,52 копейки, он составил 61,9850 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 48,61 копейки — до 60,2937 рубля.