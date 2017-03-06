Пекин, 6 марта, 2017, 08:31 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по состоянию на 6 марта паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8896, таким образом, национальная валюта Китая «отыграла» у доллара сразу 106 базисных пунктов.

23yy.com Юань

Главный финансовый регулятор страны укрепил юань сразу на 0,15% на фоне открытия двух главных политических событий в Китае — сессий Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, пишет «Синьхуа».

Ранее ЦБ КНР опубликовал заявление, согласно которому Народный банк Китая начал использовать различные экономические инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах.

Главный финансовый регулятор страны поддерживает национальную валюту различными способами, в том числе прибегая к операциям обратного РЕПО. В конце июля 2016 г. Народный банк Китая разместил на межбанковском рынке более $4,49 млрд.

За последние 14 месяцев национальная валюта КНР «подешевела» по отношению к американскому доллару более чем на 4%. Международные эксперты опасаются, что из-за финансовой политики Китая могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 2 марта паритетный курс юаня к доллару США составил 6,8809.