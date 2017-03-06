Москва, 6 марта, 2017, 08:30 — ИА Регнум. На первом этапе программы, предполагающей расселение жильцов так называемых «хрущевок», из бюджета Москвы будет выделено 300 млрд рублей. Об этом, ссылаясь на столичных и федеральных чиновников, пишет 6 марта газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дома в Москве

«Москва уже решила выделить на реализацию программы 300 млрд рублей — по 100 млрд рублей ежегодно», — рассказал один из собеседников издания. По словам источника, близкого к мэрии Москвы, с учетом очередников только на переселение жителей потребуется не менее 30 млн кв. м нового жилья. Кроме того, добавляет один из крупных девелоперов, потребуется создание дополнительной инфраструктуры, перекладка сетей — инвестиции здесь могут достигать 80 тыс. рублей на 1 кв. м нового жилья, следовательно, затраты на строительство могут достигать 2,4 трлн рублей.

Отмечается также, что расселять и сносить старые пятиэтажки будут кварталами — таковых в городе насчитывается 560. Если в подлежащем сносу квартале окажется панельная девятиэтажка — могут убрать и ее.

К сентябрю власти Москвы выберут первые кварталы, которые попадут под снос. При этом будут узнавать мнение жителей — окончательное решение о сносе будет принято лишь в случае, если за демонтаж здания выскажется большинство собственников квартир.

«Если жители выступят против, то их дома трогать не будут — например, такое вполне возможно в кварталах с кирпичными пятиэтажками сталинского периода», — уверяет сотрудник мэрии.

Всего в рамках программы реновации должны быть расселены и снесены порядка 8 тыс. ветхих и некомфортных пятиэтажных домов, общая площадь которых составляет 25 млн кв. м. При этом новое жилье должны получить 1,6 млн человек.

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