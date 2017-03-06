Владивосток, 6 марта, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Строители космодрома «Восточный» получили долги по зарплате на общую сумму 285 млн рублей. «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), в отношении которой в рамках дела о банкротстве с 2015 года введены конкурсные процедуры, погасила в полном объеме задолженность по заработной плате сотрудникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Приморья.

Roscosmos.ru Строительство космодрома «Восточный»

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"В период с 22 апреля 2015 года по настоящий момент ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» выплатило работникам задолженность по заработной плате на общую сумму порядка 285 млн рублей. В том числе и с помощью надзорного органа. Долговых обязательств перед строителями у компании нет», — пояснили в прокуратуре.

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Погашение долгов стало возможным после получения средств от реализации имущества ЗАО «ТМК». Также продолжается расчёт и с другими кредиторами.

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство космодрома регулярно сопровождалось расследованием коррупционных громких уголовных дел.

Бывшему директору ЗАО «ТМК» Виктору Гребневу предъявлено обвинение по факту преднамеренного банкротства компании и присвоения денежных средств.

Второй директор «ТМК» Игорь Нестеренко приговорён к 3,3 года исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 130 тыс. рублей в качестве основного наказания и 900 тыс. рублей штрафа в качестве дополнительного наказания. Суд счёл доказанным тот факт, что Нестеренко причастен к хищению 104,5 млн рублей, которые принадлежали компании. У подсудимого арестовали имущество почти на 60 млн рублей.

Другой фигурант уголовного дела — председатель совета директоров «ТМК» Сергей Юдин — за организацию мошенничества был приговорён к 3,4 года исправительной колонии общего режима. У него арестовали имущества на 100 млн рублей.

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