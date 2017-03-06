Москва, 6 марта, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Торги по нефти 3 марта завершились ростом. По итогам дня цена на нефть сорта Brent повысилась на 1,4%, до 55,78. Росту нефтяных котировок способствовала общая нисходящая коррекция по доллару после выступления главы ФРС США Дж. Йеллен, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В своем выступлении глава ФРС подтвердила, что ЦБ настроен на повышение ставок на заседании FOMC 15 марта. Трейдеры ранее покупали американский доллар на высказываниях других представителей ФРС США, поэтому после выступления Йеллен они решили частично зафиксировать прибыль.

Нефтяной рынок проигнорировал данные компания Baker Hughes. Согласно еженедельным данным, число буровых установок в США выросло на две единицы, до 756 штук. В частности число установок для добычи нефти выросло на 7 ед., до 609 штук, для добычи газа — снизилось на 5 ед., до 146 штук.

Сегодня, 6 марта, нефть сорта Brent стоит $55,73 (-0.09%). Цена отбилась от зоны поддержки $54,85-$55,00. Поскольку в понедельник цена часто движется против пятничного движения, высоки риски для нисходящей коррекции в район $55,46. Чем меньше откат, тем выше вероятность восстановления цен до $56,90. Повышение котировок выше 56,00 на рынок привлечёт внутридневных спекулянтов играющих на повышение.