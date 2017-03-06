Пекин, 6 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Государственная океаническая администрация КНР сообщила об установлении нового мирового рекорда экипажем судна «Таньсо-1». Китайский глубоководный аппарат — подводный планер — опустился в Марианскую впадину на глубину более 6,3 км.

Russian.people.com.cn Таньсо-1

Аппарат «Хайи» был полностью разработан и построен сотрудниками Шэньянским исследовательским центром автоматизации при Академии наук КНР. По словам создателей, данный аппарат является самым совершенным в мире, и на сегодняшний день не имеет аналогов, пишет «Чжунго жибао».

Всего за 96 часов экипаж корабля провел 12 погружений, за время которых подводный планер преодолел 130 км. Общая продолжительность погружений составила 87 часов.

Подводный планер — аппарат, приводимый в движение за счет изменения плавучести. Благодаря этому при движении планера затрачивается минимальное количество энергии. По словам разработчиков, «Хайи» способен работать в автономном режиме до 3 месяцев.

До 6 марта рекорд погружения среди глубоководных планеров принадлежал американскому аппарату «Seaglider», достигшему отметки в 6 тыс. метров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 августа Академия наук КНР опубликовала заявление, согласно которому Китай стал третьей страной, кому удалось достичь глубины, превышающей отметку в 10 тыс. метров. Китайский беспилотный батискаф успешно совершил погружение на глубину 10,767 метров.