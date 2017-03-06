Москва, 6 марта, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 3 марта открылись ростом по доллару и евро. Курс доллара в начале торговой сессии повышался до 59,01 руб., курс евро — до 62,10 руб. Силы покупателей иссякли быстро, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. В преддверии выходных они стали закрывать длинные позиции по валютам на фоне общей коррекции по доллару США и восстановления цен на нефть. Ближе закрытию сессии курс доллара вернулся к уровню 58,14 руб., курс евро — 61,61 руб. Баррель Brent подорожал на 1,4%, до $55,78.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

В своем выступлении глава ФРС Джанет Йеллен подтвердила, что ЦБ настроен на повышение ставок на заседании FOMC 15 марта. Поскольку трейдеры покупали доллар на высказываниях других представителей ФРС США, то после выступления Йеллен они решили частично зафиксировать прибыль.

Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте выросла с 75,3% до 79,7%, в мае — с 79,0% до 81,5%, в июне — с 89,6% до 90,2%.

Сегодня, 6 марта, нефть сорта Brent стоит $55,73 (-0.09%). Цена отбилась от зоны поддержки $54,85-$55,00. Поскольку в понедельник цена часто движется против пятничного движения, высоки риски для нисходящей коррекции в район $55,46. Чем меньше откат, тем выше вероятность восстановления цен до $56,90.

Пробой уровня 58,60 руб. оказался ложным. Курс доллара вернулся к уровню 58,14 руб. Для восходящей коррекции зона 58,55−58,60 является сопротивлением. Согласно последним данным Baker Hughes, нефтяные буровые установки продолжают увеличиваться. Их увеличение создает давление на цены. В понедельник у покупателей есть шанс поднять курс выше 58,60. Если с открытия доллар не подорожает, ожидается его ослабление до уровня 57,50 руб. в течение двух дней.