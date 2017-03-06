Берлин, 6 марта, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сравнившего действия немецкого руководства с политикой нацистов, вызвало возмущение в политических кругах Германии, пишет Deutsche Welle.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Комментируя слова Эрдогана, министр юстиции ФРГ Хайко Маас назвал их «подлыми, не поддающимися пониманию и неприемлемыми». Он считает, что такую позицию нужно «отвергнуть самым решительным образом».

По мнению главы фракции Христианско-демократического союза Фолькера Каудера, высказывание Эрдогана недопустимо и невероятно, ведь их произнёс «президент одной страны, являющейся членом НАТО», в отношении «другого государства, входящего в НАТО».

Напомним, после запрета в Германии двух митингов турецкой общины в поддержку Эрдогана, 5 марта глава Турции заявил: «Вы не имеете никакого отношения к демократии, и вы должны знать, что ваши нынешние действия ничем не отличаются от действий нацистов».

Стоит отметить, что Берлин запретил митинги турецкой общины в ответ на действия Анкары: в Турции ранее был арестован журналист, гражданин Германии и Турции Дениз Юджел, которого Эрдоган считает «немецким агентом». В Анкаре Юджела подозревают в причастности к террористической деятельности и в пропаганде терроризма.

Берлин не согласен с арестом представителя СМИ, заявляя, что Турция нарушает демократические свободы, в частности — свободу слова.

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