Екатеринбург, 6 марта, 2017, 08:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге руководство Хладокомбината «Норд», расположенного в центре города на улице Завокзальной, подало иск в суд о банкротстве предприятия. Сумма исковых требований в картотеке арбитражного суда не указана, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Hknord.ru Хладокомбинат «Норд»

«Норд» — первый на Среднем Урале хладокомбинат. Сейчас он является крупнейшим в регионе и обеспечивает хранение продуктов крупных торговых сетей таких как «Ашан», «Купец», «Мегамарт», «Метро», «Монетка». Морозильные камеры «Норда» составляют 15% от всех региональных мощностей складов подобного типа.

Отметим, что Хладокомбинат «Норд», 49% акций которого принадлежит государству, находится в списке приватизируемого имущества на 2017−2019 годы.

Дозвониться до руководителя предприятия Василия Яковлева корреспонденту ИА REGNUM не удалось. Другие же сотрудники комбината отказались комментировать ситуацию.

Добавим, в 2015 году иск о банкротстве комбината подавала одна из местных фирм. Но тогда суд отказался банкротить предприятие.

Актуальные данные о финансовом состоянии предприятия отсутствуют в открытом доступе. Между тем в Департаменте по труду и занятости по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сведений о предстоящем высвобождении работников с комбината не поступало.

До 2006 года Хладокомбинат «Норд» производил мороженое. Однако впоследствии фабрика по производству этого продукта была остановлена из-за нерентабельности на неопределённый срок. Возобновить производство так и не удалось, а многие специалисты «Норда» перешли работать на Хладокомбинат №3, где запущенная в 1974 году фабрика мороженого работает до сих пор.