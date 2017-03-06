Москва, 6 марта, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Многие европейские страны выступают за отмену антироссийских санкций, введенных после воссоединения РФ и Крыма. В целом российское государство не пострадало от ограничений, тогда как ЕС несет серьезные экономические потери, рассказал президент Республики Сербской — государственного образования на территории Боснии и Герцеговины — Милорад Додик в интервью газете «Известия».

Vostok.rs «Косово — это Сербия, Крым — это Россия» (граффити на стене в Косовска-Митровице)

"В Брюсселе заявили, что накажут Москву, а Россия перестала закупать товары из ЕС и начала развивать собственное хозяйство, тем самым только окрепнув. Россия в целом ничего не потеряла. Поэтому отмена санкций — в интересах Европы», — отметил он.

По словам Додика, крымский вопрос является решенным. Население региона высказало свою волю на референдуме, а это требует уважения. Однако действия Запада, считает Додик, предугадать сложно — здесь имеют место двойные стандарты.

«Запад не признает волю народа в Крыму, но при этом признает волю политической элиты в Косово, где референдум даже не проводился. Сложно предсказать действия Запада, который любит двойные стандарты», — пояснил он.

Лидер Республики Сербской добавил также, что проблема Донецкой и Луганской народных республик должна быть решена путем диалога. По его мнению, будущее республик, вероятно, также будет связано с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года после проведения в регионе референдума. В пользу воссоединения с Россией высказались 96,8% жителей Крыма при явке свыше 83%. Для города Севастополь результат составил 95,6% и 89,5% соответственно.