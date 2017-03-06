Париж, 6 марта, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью телеканалу CBS News заявила, что опасностью для Европы является не Россия, а холодная война с Россией.

Алиса Агранат ИА REGNUM Кремль

По ее словам, «российская угроза» — это большой обман и «мошенничество». Угрозой Европе является ведение против России холодной войны и подталкивание Москвы «в руки Китая».

Также он отметила, что ни один поступок президента РФ Владимира Путина не приводит ее к мысли о том, что он несет угрозу Франции или другим европейским странам. С Кремлем, считает Ле Пен, лучше вести переговоры и сотрудничать, чем опасаться его.

При этом «как фанатка на рок-концерте» она на Путина не смотрит и не восхищается ни Россией, ни ее лидером. «Все, что меня интересует, — интересы Франции», — заявила Ле Пен, добавив, что намерена сделать Республику вновь великой.

Глобально же миру угрожает глобализация ‑ и прежние лидеры Франции слишком далеко зашли на этом пути. Она приносит пользу лишь небольшому количеству людей, и французская политическая элита, следуя курсу на глобализацию, много лет разрушала свою страну.

Говоря о внутренней политике Франции, лидер «Национального фронта» подчеркнула, что противостоит исламскому фундаментализму и выступает против ношения хиджабов в общественных местах. Франция — это Бриджит Бардо, а не «буркини на пляже», заключила Ле Пен.

Марин Ле Пен считается фаворитом первого тура президентских выборов во Франции, которые пройдут 23 апреля и 7 мая. За нее в первом туре, по результатам опросов, готовы проголосовать 26% избирателей, второе место у экс-министра экономики Эммануэля Макрона (24%).