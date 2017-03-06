Москва, 6 марта, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Реформа аппарата Государственной думы сразу в трёх управлениях начнётся сегодня, 6 марта. Об этом сообщил осведомлённый источник и и подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Уточняется, что перемены затронут структуру Госдумы: аналитическое, экономическое управления и управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Аналитическое управление планируют сделать экспертно-аналитическим, финансовое — финансово-экономическим с передачей ряда функций по прогнозированию, экспертизе и анализу в экспертно-аналитическое управление.

Кроме того, экспертно-аналитическое управление будет проводить экспертные оценки законопроектов. Экспертно-аналитическое управление будет отвечать за организацию конкурсов и закупка на услуги экспертных структур.

Как утверждает издание, для реализации этих задач ранее каждой из депутатских фракций выделили десять миллионов рублей. Сами фракции будут заказывать экспертную оценку предлагаемых ими поправок до внесения, но, как уточняется, через аппарат Госдумы.

Помимо структурных изменений, планируется обязательное проведение оценки регулирующего воздействия (ОРВ) депутатских законопроектов.

Источник, на который ссылается издание, утверждает, что к настоящему моменту уже есть договорённости об изменении регламента — как правительства, так и Государственной думы. Утверждается, что ранее изменения ОРВ уже выносились на обсуждение с экс-министром финансов России, главой комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным.