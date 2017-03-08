Творчество, фитнес, танцы — трудовые будни бывшей военнослужащей
Екатеринбург, 8 марта, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Москва, 24 апреля 2015 года. На смотре-конкурсе самодеятельного художественного творчества Внутренних войск МВД России в номинации «Хореография» второе место завоевал танцевальный коллектив «Поколение» из Екатеринбурга. Состав коллектива: военнослужащая Внутренних войск Лариса Васильева и две её дочери: Алина и Влада.
Уже год, как Лариса рассталась с армейской жизнью. И сейчас практически каждое утро, проводив в школу младшую дочь Владу, отправляется на другой конец Екатеринбурга, на улицу Татищева. Там находится школа танца и фитнеса — проект, который она воплощает в жизнь вместе со своей старшей дочерью Алиной.
Новый рабочий день начался с ресепшена и с букета тюльпанов. Праздник приближается.
Алина — девушка очень спортивная. Несмотря на совсем не великанский рост, она успешно играла в баскетбол. А сейчас, кроме своей школы танцев, активно участвует в шоу-балете и одном из танцевальных коллективов Екатеринбурга.
Алина — хозяйка школы танца. А её мама всем чем возможно ей помогает.
В основном Лариса и Алина работают с детьми. Детвора из окрестных и не только домов приходит ближе к вечеру. А пока — подготовка, разминка.
В перерыве можно отвлечься на чаепитие.
В школе танца и фитнеса учат не только разминке, хореографии и вокалу. В день, когда там находился корреспондент ИА REGNUM, шёл мастер-класс по мыловарению. Его провела бывшая сослуживица Ларисы. И после службы женщины дружат, общаются, помогают друг другу.
На мастер-класс пришли не только дети, но и взрослые. Каждому хотелось своими руками сделать оригинальный подарок на 8 Марта. Оказалось, что это просто. Но некоторые тонкости есть. Например, мыльную основу нельзя доводить до кипения, а красители лучше использовать не пищевые, а косметические.
Расплавленная в печи основа застыла. Теперь её можно вынимать из формочки и раскрашивать. Через некоторое время получается весьма красивое мыло.
Вечер. Теперь можно собираться домой. Рабочий день завершён.
Внимательный читатель спросит, а где же младшая дочь Ларисы, Влада? Увы, но в последнее время мама и две её дочери собираются вместе не так часто, как хотелось бы. Ведь у Влады не только школа и уроки, но ещё и тренировки. Она — капитан команды «Олимпия-1» по синхронному катанию. Кстати, 8 марта Ларисе будет не до праздника. Предстоит собирать Владу в дальнюю дорогу — 9 марта девочка вместе со своей командой поедет в Омск, на очередные соревнования.