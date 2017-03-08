Екатеринбург, 8 марта, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Москва, 24 апреля 2015 года. На смотре-конкурсе самодеятельного художественного творчества Внутренних войск МВД России в номинации «Хореография» второе место завоевал танцевальный коллектив «Поколение» из Екатеринбурга. Состав коллектива: военнослужащая Внутренних войск Лариса Васильева и две её дочери: Алина и Влада.

Александр Комаров ИА REGNUM Впереди рабочий день

Фото из личного архива Лариса Васильева и её дочери Влада и Алина

Уже год, как Лариса рассталась с армейской жизнью. И сейчас практически каждое утро, проводив в школу младшую дочь Владу, отправляется на другой конец Екатеринбурга, на улицу Татищева. Там находится школа танца и фитнеса — проект, который она воплощает в жизнь вместе со своей старшей дочерью Алиной.

Александр Комаров ИА REGNUM Впереди рабочий день

Новый рабочий день начался с ресепшена и с букета тюльпанов. Праздник приближается.

Александр Комаров ИА REGNUM Тюльпаны — вестники весны

Алина — девушка очень спортивная. Несмотря на совсем не великанский рост, она успешно играла в баскетбол. А сейчас, кроме своей школы танцев, активно участвует в шоу-балете и одном из танцевальных коллективов Екатеринбурга.

Александр Комаров ИА REGNUM Старшая дочь Ларисы Алина

Алина — хозяйка школы танца. А её мама всем чем возможно ей помогает.

Александр Комаров ИА REGNUM Лариса и Алина репетируют песню

В основном Лариса и Алина работают с детьми. Детвора из окрестных и не только домов приходит ближе к вечеру. А пока — подготовка, разминка.

Александр Комаров ИА REGNUM Разминка

В перерыве можно отвлечься на чаепитие.

Александр Комаров ИА REGNUM В перерыве — чаепитие

В школе танца и фитнеса учат не только разминке, хореографии и вокалу. В день, когда там находился корреспондент ИА REGNUM, шёл мастер-класс по мыловарению. Его провела бывшая сослуживица Ларисы. И после службы женщины дружат, общаются, помогают друг другу.

Александр Комаров ИА REGNUM Послеармейская дружба

На мастер-класс пришли не только дети, но и взрослые. Каждому хотелось своими руками сделать оригинальный подарок на 8 Марта. Оказалось, что это просто. Но некоторые тонкости есть. Например, мыльную основу нельзя доводить до кипения, а красители лучше использовать не пищевые, а косметические.

Александр Комаров ИА REGNUM Мыло. Только что из микроволновки

Расплавленная в печи основа застыла. Теперь её можно вынимать из формочки и раскрашивать. Через некоторое время получается весьма красивое мыло.

Александр Комаров ИА REGNUM Готовое мыло

Вечер. Теперь можно собираться домой. Рабочий день завершён.

Александр Комаров ИА REGNUM Рабочий день завершён

Внимательный читатель спросит, а где же младшая дочь Ларисы, Влада? Увы, но в последнее время мама и две её дочери собираются вместе не так часто, как хотелось бы. Ведь у Влады не только школа и уроки, но ещё и тренировки. Она — капитан команды «Олимпия-1» по синхронному катанию. Кстати, 8 марта Ларисе будет не до праздника. Предстоит собирать Владу в дальнюю дорогу — 9 марта девочка вместе со своей командой поедет в Омск, на очередные соревнования.