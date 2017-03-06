Кызыл, 6 марта, 2017, 07:58 — ИА Регнум. В Туве задержаны подозреваемые в совершении жестокого убийства семьи в городе Ак-Довурак. Ими оказались две сестры 19 и 25 лет, которые перед совершением преступления распивали спиртное с 35-летним потерпевшим. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета России по республике, мотивом совершения данного преступления явилась ссора, возникшая между супругой и гостьями потерпевшего, переросшая в драку.

(сс) jarmoluk Дело

После совершенного преступления подозреваемые подожгли квартиру и скрылись с места происшествия. Соседи по лестничной клетке в связи с сильным задымлением вызвали пожарных, которыми и были обнаружены тела потерпевших.

Отметим, что 4 марта в квартире №45 дома №3 по ул. 50 лет ВЛКСМ в Ак-Довураке были обнаружены тела 35-летних супругов с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. Кроме того, в ванной комнате с признаками утопления обнаружены тела малолетних детей 4 и 6 лет от роду.

«Туву потрясло жестокое убийство семьи в городе Ак-Довурак. Взрослых зарезали, детей утопили, квартиру сожгли. Чудом выжила одна девушка, член этой семьи. Итог — четыре жертвы. Подобных жестоких убийств (в том числе убийств детей) в Туве становится все больше и больше за последние годы, — сказал в беседе с ИА REGNUM кандидат исторических наук, этнограф Борис Мышлявцев. — Если до 2010 года уровень тяжких преступлений имел тенденцию к снижению, то сейчас можно говорить, что Тува превращается в «большую Кущевку» (помните резонансное дело с массовым убийством в Краснодарском крае?)».

«В чем же дело? В своей диссертации я исследовал вопрос резкого роста количества тяжких преступлений после распада СССР. Если говорить очень кратко, то вывод такой: люди с шаткой психикой перестают считать людьми и себя, и окружающих, традиционные нормы перестают действовать. Человек их знает, но не применяет к себе и другим. То есть совершить преступление для него — это все равно, что картошку почистить, — говорит эксперт. — Такое происходит во времена ослабления местной власти. Нормы поведения — это сложный комплекс. Вытекают они из ценностей. Власть на ценностном уровне должна задавать нужные ориентиры, показывать пример, тогда и традиционные нормы работают, и соответствующие модели поведения включаются. Сила власти — это вовсе не диктатура. В Африке полно диктаторов, но власть там слабая. Отсюда там и преступность, и коррупция, и нищета. Сильная власть — та, что показывает собой позитивный пример, сплачивает нацию на базе единых ценностей. Если не предпринять срочных мер, ситуация пойдет по нарастающей. Обычные люди в Туве будут прятаться за железными дверями и решетками, а преступники, напротив, будут чувствовать себя хозяевами жизни. Или уже чувствуют? Так или иначе, местное население ждет реакции главы федерального МВД».